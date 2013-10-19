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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Норвич Сити
Арсенал - Норвич Сити: обзор матча 19 октября 2013
Арсенал
19.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Норвич Сити
18'
Д. Уилшир
58'
М. Озил
83'
А. Рэмзи
88'
М. Озил
70'
Д. Хаусон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Норвич Сити
ГОЛ! 4:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Рэмзи
88'
ГОЛ! 3:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Д. Уилшир
83'
78'
Замена
В. Хулахан
️️️️
А. Теттей
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
О. Жиру
78'
70'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Э. Пилкингтон
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хаусон
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
О. Жиру
58'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Фламини
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
О. Жиру
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Месут Озил
АП
10
Джек Уилшир
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
6
Александер Теттей
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
20
Фламини
8
Артета
8
Касорла
10
Уилшир
10
Озил
9
Жиру
4-2-3-1
26
Радди
16
Мартин
4
Бассонг
6
Тернер
13
Ольссон
8
Фер
6
Теттей
23
Снодграсс
16
Хаусон
13
Пилкингтон
88
Хупер
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Рэмзи
20
Фламини
9
Жиру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Жиру
13
Пилкингтон
27
Редмонд
27
Редмонд
13
Пилкингтон
6
Теттей
14
Хулахан
14
Хулахан
6
Теттей
Остались в запасе
Арсенал
Норвич Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Арсенал - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 00:10 (повтор)
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