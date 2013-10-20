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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

Ростов - Крылья Советов

20.10.2013, Воскресенье, 15:45 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 15:30 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 13 тур Ростов - Крылья Советов Молодежные команды: 1 - 3
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
4 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
40 тур
22 апреля, воскресенье 17:15 Крылья Советов 2:1 Ростов
34 тур
11 марта, воскресенье 18:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 15:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
11 тур
29 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 18:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
11 тур
14 мая, пятница 20:30 Крылья Советов 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 13:45 Крылья Советов 2:2 Ростов
5 тур
18 апреля, суббота 20:00 Ростов 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 19:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
4 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
11 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Крылья Советов
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ростов 0:3 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Ростов
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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