Ростов - Крылья Советов

|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|40 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:15
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|34 тур
|11 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|26 тур
|1 октября, суббота
|15:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|18:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|11 тур
|14 мая, пятница
|20:30
|Крылья Советов
|1:2
|Ростов
|19 тур
|22 августа, суббота
|13:45
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|5 тур
|18 апреля, суббота
|20:00
|Ростов
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|26 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|11 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|2 июля, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|18 тур
|24 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|24 тур
|13 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|20 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|Ростов
|0:3
|Крылья Советов
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Ростов
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|0:3
|Ростов
|17 тур
|21 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|3 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|4 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|3:0
|Крылья Советов
|33 тур
|1 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|16 тур
|2 июля, среда
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|32 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|15 тур
|6 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Ростов
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|20 тур
|13 июля, вторник
|00:00
|Ростов
|3:3
|Крылья Советов
|4 тур
|26 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|Первый этап, 18 тур
|2 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|Первый этап, 10 тур
|17 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|4
|6
|49:26
|+23
|64
|2.
|Зенит
|30
|19
|6
|5
|63:32
|+31
|63
|3.
|Локомотив
|30
|17
|8
|5
|51:23
|+28
|59
|4.
|Динамо М
|30
|15
|7
|8
|54:37
|+17
|52
|5.
|Краснодар
|30
|15
|5
|10
|46:39
|+7
|50
|6.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|46:36
|+10
|50
|7.
|Ростов
|30
|10
|9
|11
|40:40
|0
|39
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|10
|8
|12
|40:42
|-2
|38
|9.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|36:30
|+6
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|9
|11
|10
|36:37
|-1
|38
|11.
|Урал
|30
|9
|7
|14
|28:46
|-18
|34
|12.
|Ахмат
|30
|8
|9
|13
|27:33
|-6
|33
|13.
|Томь
|30
|8
|7
|15
|23:39
|-16
|31
|14.
|Крылья Советов
|30
|6
|11
|13
|27:46
|-19
|29
|15.
|Волга НН
|30
|6
|3
|21
|22:65
|-43
|21
|16.
|Анжи
|30
|3
|11
|16
|25:42
|-17
|20