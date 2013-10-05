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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Крылья Советов - Локомотив

05.10.2013, Суббота, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 12 тур Крылья Советов - Локомотив Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
19 ноября, понедельник 17:45 Крылья Советов 0:1 Локомотив
2 тур
28 июля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Локомотив 0:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
7 августа, суббота 21:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
2 тур
20 марта, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
3 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 15:00 Крылья Советов 2:0 Локомотив
3 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:1 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 18:30 Локомотив 5:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
22 июня, среда 19:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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