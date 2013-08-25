Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)
Помощники:
Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)

Кубань (ЛФЛ) - Урал

25.08.2013, Воскресенье, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Наш футбол" 19:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 6 тур Кубань (ЛФЛ) - Урал
Россия. Первый дивизион 2010
30 тур
14 сентября, вторник 19:00 Кубань (ЛФЛ) 3:0 Урал
10 тур
13 мая, четверг 17:00 Урал 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 19:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Урал
10 тур
8 мая, четверг 17:00 Урал 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 20:00 Кубань (ЛФЛ) 2:3 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 10 тур
10 ноября, вторник 00:00 Урал 6:0 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 3 тур
9 сентября, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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