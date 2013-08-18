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Судьи
Главный судья:
Михаил Белов (Нижний Новгород)

Крылья Советов - Томь

18.08.2013, Воскресенье, 18:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "Наш футбол" 17:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 5 тур Крылья Советов - Томь Молодежные команды: 5 - 1
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
42 тур
3 мая, четверг 19:00 Крылья Советов 1:0 Томь
36 тур
24 марта, суббота 14:00 Томь 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
11 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:0 Томь
8 тур
7 мая, суббота 11:45 Томь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 13:45 Томь 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 13:30 Крылья Советов 2:3 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:3 Томь
1 тур
15 марта, воскресенье 16:00 Томь 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 15:00 Томь 0:4 Крылья Советов
6 тур
19 апреля, суббота 13:00 Крылья Советов 3:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Томь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Томь 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Томь 2:1 Крылья Советов
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Томь 4:2 Крылья Советов
3 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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