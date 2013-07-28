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Судьи
Главный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)

Крылья Советов - Анжи

28.07.2013, Воскресенье, 18:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "Наш футбол" 18:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 3 тур Крылья Советов - Анжи Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 15:45 Анжи 1:1 Крылья Советов
7 тур
2 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 1:2 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 16:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 16:15 Анжи 3:1 Крылья Советов
15 тур
22 июня, среда 19:30 Крылья Советов 0:3 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
27 сентября, понедельник 19:00 Крылья Советов 3:0 Анжи
8 тур
30 апреля, пятница 17:00 Анжи 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Анжи 0:2 Крылья Советов
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Крылья Советов 4:0 Анжи
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Анжи 4:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Анжи
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Анжи 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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