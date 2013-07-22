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Судьи
Главный судья:
Сергей Кузнецов (Краснозаводск)
Помощники:
Демешко Игорь (г. Химки), Ширяев Алексей (г. Ставрополь)

ЦСКА - Крылья Советов

22.07.2013, Понедельник, 20:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Наш футбол" 19:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 2 тур ЦСКА - Крылья Советов Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
6 тур
26 августа, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Marbella Cup 2012
За 5-8 места,
6 февраля, понедельник 14:30 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
25 июля, понедельник 19:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
2 тур
25 мая, среда 19:00 Крылья Советов 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 4:3 Крылья Советов
13 тур
19 июля, понедельник 20:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 16:15 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
7 тур
3 мая, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
3 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
2 тур
22 марта, суббота 14:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:2 Крылья Советов
14 тур
24 июня, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 26 февраля, понедельник 14:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1/8 финала
ответный матч		 18 февраля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 ЦСКА
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
15 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур
17 марта, суббота 00:00 ЦСКА 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
8 тур
16 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июня, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
21 тур
27 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
14 тур
26 мая, четверг 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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