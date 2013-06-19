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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - Краснодар
Шахтер - Краснодар: обзор матча 19 июня 2013
Шахтер
19.06.2013, среда, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Краснодар
10'
Д. Коста
29'
Л. Адриано
15'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Краснодар
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
А. Тейшейра
88'
Замена
В. Танковский
️️️️
Д. Коста
84'
Замена
С. Болбат
️️️️
Тайсон
83'
78'
Замена
А. Леонов
️️️️
А. Фильцов
Замена
Майкон
️️️️
Л. Адриано
76'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
А. Воловик
69'
Замена
В. Гришин
️️️️
В. Нем
61'
52'
Желтая карточка
С. Петров
46'
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
46'
Замена
С. Петров
️️️️
Ю. Газинский
46'
Замена
Исаэль
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
М. Перейра
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
Р. Лаборде
46'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
В. Калешин
46'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Н. Тубич
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Патрик
46'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Исмаили
46'
41'
Желтая карточка
Жоаозиньо
34'
Замена
Н. Марков
️️️️
И. Смольников
31'
Желтая карточка
В. Калешин
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
29'
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Алан Патрик
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Шахтер
35
Иван Шевченко
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
47
Валерий Гришин
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
5
Майкон
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
23
Артем Леонов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Исаэль
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-3-3
1
Каниболоцкий
31
Исмаили
27
Кривцов
4
Воловик
14
Кобин
11
Коста
11
Тейшейра
10
Патрик
4
Адриано
18
Нем
11
Тайсон
4-5-1
1
Фильцов
17
Калешин
8
Смольников
4
Тубич
55
Нахушев
21
Лаборде
18
Газинский
9
Пиццелли
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
18
Нем
47
Гришин
47
Гришин
18
Нем
11
Коста
6
Танковский
6
Танковский
11
Коста
11
Тайсон
50
Болбат
50
Болбат
11
Тайсон
31
Исмаили
23
Соболь
23
Соболь
31
Исмаили
10
Патрик
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Патрик
4
Воловик
24
Гречишкин
24
Гречишкин
4
Воловик
11
Тейшейра
21
Иванисеня
21
Иванисеня
11
Тейшейра
4
Адриано
5
Майкон
5
Майкон
4
Адриано
21
Лаборде
5
Морозов
5
Морозов
21
Лаборде
10
Перейра
7
Чхапелия
7
Чхапелия
10
Перейра
1
Фильцов
23
Леонов
23
Леонов
1
Фильцов
17
Калешин
33
Анджелкович
33
Анджелкович
17
Калешин
8
Смольников
13
Марков
13
Марков
8
Смольников
18
Газинский
98
Петров
98
Петров
18
Газинский
22
Жоаозиньо
88
Исаэль
88
Исаэль
22
Жоаозиньо
4
Тубич
25
Шипицин
25
Шипицин
4
Тубич
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
Остались в запасе
Шахтер
Краснодар
35
Иван Шевченко
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Евгений Городов
ВР
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
35
Иван Шевченко
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Шахтер - Краснодар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Мирко Остойич
Стадион:
Арена-Львов
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