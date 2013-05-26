Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 26 мая 2013
Рома
26.05.2013, воскресенье, 20:00
Италия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Лацио
71'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Лацио
Желтая карточка
Ф. Тотти
90'
+1
90'
+1
Замена
М. Сиани
️️️️
О. Онази
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
87'
84'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Эрнанес
Замена
Додо
️️️️
Маркиньо
82'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Бальдзаретти
76'
75'
Желтая карточка
С. Лулич
71'
ГОЛ! 0:1!
С. Лулич
54'
Замена
С. Маури
️️️️
К. Ледесма
39'
Желтая карточка
М. Клозе
32'
Желтая карточка
Эрнанес
Желтая карточка
Маркиньо
26'
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
11'
1'
Желтая карточка
К. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
4-3-1-2
18
Лобонц
42
Бальдзаретти
8
Бурдиссо
5
Маркиньос
25
Кастан
4
Брэдли
16
Де Росси
77
Маркиньо
9
Ламела
21
Дестро
10
Тотти
4-5-1
22
Маркетти
25
Конко
26
Раду
27
Цана
20
Бьява
87
Кандрева
10
Эрнанес
24
Ледесма
12
Онази
19
Лулич
11
Клозе
77
Маркиньо
16
Додо
16
Додо
77
Маркиньо
42
Бальдзаретти
10
Освальдо
10
Освальдо
42
Бальдзаретти
12
Онази
13
Сиани
13
Сиани
12
Онази
24
Ледесма
6
Маури
6
Маури
24
Ледесма
10
Эрнанес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Эрнанес
Остались в запасе
Рома
Лацио
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Рома - Лацио
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Футбол" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
Рома
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+