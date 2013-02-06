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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Зимбабве - Ботсвана
Зимбабве - Ботсвана: обзор матча 06 февраля 2013
Зимбабве
06.02.2013, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Ботсвана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зимбабве - Ботсвана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
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Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
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