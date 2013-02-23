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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Стремсгодсет
Локомотив - Стремсгодсет: обзор матча 23 февраля 2013
Локомотив
23.02.2013, суббота, 23:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Стремсгодсет
14'
Я. Дюрица
39'
Ф. Кайседо
42'
В. Обинна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Стремсгодсет
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Обинна
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Торбинский
80'
Замена
С. Цвейба
️️️️
Я. Дюрица
80'
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Н'Дойе
74'
Замена
В. Лысцов
️️️️
В. Чорлука
74'
64'
Замена
О. Рённинг
️️️️
С. Бренне
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Глушаков
62'
46'
Замена
М. Гундерсен
️️️️
Г. Викхейм
46'
Замена
А. Ларсен Квараси
️️️️
Л. Крамер
Замена
М. Григорьев
️️️️
Ф. Кайседо
46'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Я. Тигорев
46'
Замена
В. Денисов
️️️️
Р. Шишкин
46'
ГОЛ! 3:0!
В. Обинна
42'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Я. Тигорев
39'
ГОЛ! 1:0!
Я. Дюрица
Пас отдал
В. Обинна
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Стремсгодсет
24
Ларс Крамер
ВР
27
Ярл Сторбек
ЦЗ
28
Нуху Разак
ЦЗ
2
Моунир Хамоуд
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
6
Симен Бренне
ЦП
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
22
Энок Кваква
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
10
Петер Ковач
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Стремсгодсет
52
Рходен Херрманн
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
3
Ларс Сетра
ЦЗ
29
Амун Свээн
ЦП
45
Мадс Гундерсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
18
Овенстад Рённинг
ЦФ
9
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
7
Мохаммед Кейта
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-1-2-3
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
28
Тигорев
6
Торбинский
88
Глушаков
11
Обинна
10
Кайседо
14
Н'Дойе
4-3-3
24
Крамер
28
Разак
2
Хамоуд
3
Хорн
27
Сторбек
6
Бренне
60
Ибрагим
22
Кваква
80
Викхейм
10
Ковач
10
Ольсен
49
Шишкин
29
Денисов
29
Денисов
49
Шишкин
14
Чорлука
50
Лысцов
50
Лысцов
14
Чорлука
10
Кайседо
10
Григорьев
10
Григорьев
10
Кайседо
28
Тигорев
23
Тарасов
23
Тарасов
28
Тигорев
88
Глушаков
21
Оздоев
21
Оздоев
88
Глушаков
4
Дюрица
14
Цвейба
14
Цвейба
4
Дюрица
6
Торбинский
59
Миранчук
59
Миранчук
6
Торбинский
11
Обинна
9
Муллин
9
Муллин
11
Обинна
14
Н'Дойе
0
Сычев
0
Сычев
14
Н'Дойе
6
Бренне
18
Рённинг
18
Рённинг
6
Бренне
80
Викхейм
45
Гундерсен
45
Гундерсен
80
Викхейм
24
Крамер
12
Квараси
12
Квараси
24
Крамер
Остались в запасе
Локомотив
Стремсгодсет
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
29
Амун Свээн
ЦП
4
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
3
Ларс Сетра
ЦЗ
52
Рходен Херрманн
ВР
9
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
7
Мохаммед Кейта
ЦФ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
Остались в запасе
29
Амун Свээн
ЦП
4
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
3
Ларс Сетра
ЦЗ
52
Рходен Херрманн
ВР
9
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
7
Мохаммед Кейта
ЦФ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Локомотив - Стремсгодсет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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