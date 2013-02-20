Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Линенсе - Локомотив
Линенсе - Локомотив: обзор матча 20 февраля 2013
Линенсе
20.02.2013, среда, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
Локомотив
50'
Д. Эрнандес
9'
В. Лысцов
52'
Д. Н'Дойе
65'
Д. Н'Дойе
76'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линенсе - Локомотив
76'
ГОЛ! 1:4!
Майкон
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Н'Дойе
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Дойе
ГОЛ! 1:1!
Д. Эрнандес
50'
46'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Замена
Майкон
️️️️
Д. Сычев
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
В. Обинна
46'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
М. Григорьев
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Лоськов
46'
Замена
А. Самедов
️️️️
М. Оздоев
46'
Замена
Я. Дюрица
️️️️
В. Денисов
46'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
В. Лысцов
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Лысцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линенсе
1
Микель Пагола
ВР
4
Карлос Герра
ЦЗ
3
Хави Гальярдо
ЦЗ
13
Ольмо
ЦЗ
14
Марио
ЦЗ
8
Чико
ЦП
19
Антонио Оканья
ЦП
10
Рубен Куэста
ЦП
11
Антонио Бельо
ЦП
9
Давид Эрнандес
ЦФ
21
Хуанпе
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Линенсе
2
Франсиско Фахардо
ЦЗ
5
Эсекель
ЦП
6
Курро
ЦП
7
Салви
ЦП
16
Рафа Виллен
ЦП
22
Копи
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Майкон
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-4-2
1
Пагола
4
Герра
13
Ольмо
14
Марио
3
Гальярдо
8
Чико
10
Куэста
11
Бельо
19
Оканья
21
Хуанпе
9
Эрнандес
3-1-3-3
18
Крешич
49
Шишкин
50
Лысцов
29
Денисов
23
Тарасов
21
Оздоев
10
Лоськов
10
Григорьев
10
Павлюченко
0
Сычев
11
Обинна
50
Лысцов
55
Янбаев
55
Янбаев
50
Лысцов
29
Денисов
4
Дюрица
4
Дюрица
29
Денисов
11
Обинна
6
Торбинский
6
Торбинский
11
Обинна
10
Григорьев
28
Тигорев
28
Тигорев
10
Григорьев
10
Лоськов
88
Глушаков
88
Глушаков
10
Лоськов
21
Оздоев
19
Самедов
19
Самедов
21
Оздоев
0
Сычев
11
Майкон
11
Майкон
0
Сычев
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
Остались в запасе
Линенсе
Локомотив
22
Копи
ЦФ
5
Эсекель
ЦП
6
Курро
ЦП
7
Салви
ЦП
16
Рафа Виллен
ЦП
2
Франсиско Фахардо
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
22
Копи
ЦФ
5
Эсекель
ЦП
6
Курро
ЦП
7
Салви
ЦП
16
Рафа Виллен
ЦП
2
Франсиско Фахардо
ЦЗ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Статистика матча Линенсе - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линенсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Аро Депортиво
2 : 1
23.12.2020
Линенсе
Товарищеские матчи
Линенсе
1 : 3
11.02.2016
Рубин
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетик
6 : 0
16.12.2015
Линенсе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линенсе
0 : 2
03.12.2015
Атлетик
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 1
27.02.2014
Линенсе
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Новости команд
Все
Линенсе
Локомотив
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14:56
12
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
1
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
5
Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
10
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Линенсе», новичок Голенков забил победный мяч
2022.02.09 15:14
1
В матче бразильского чемпионата футболист убрал змею с поля мощным ударом ногой
2016.02.25 14:50
6
Чалый: «Ребята терпят и ответственно подходят к спаррингам»
2016.02.12 01:39
Товарищеские матчи. «Мордовия» и «Рубин» побеждают
2016.02.11 20:36
1
Кубок Испании. «Атлетик» обыграл «Линенсе»
2015.12.03 23:52
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14:56
12
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
1
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
5
Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+