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    Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Линенсе», новичок Голенков забил победный мяч

    «Ростов» одержал волевую победу над испанским «Линенсе» (2:1) в товарищеском матче.

    Победный гол на 69-й минуте забил новичок ростовчан Егор Голенков. Его купили у чешской «Сигмы» за 115 тысяч евро.

    Товарищеский матч

    Ростов (Россия) – Линенсе (Испания) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гарсия, 51; 1:1 – Щетинин, 58; 1:2 – Голенков, 69.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +867

      Чехов на Садовой 40 минут назад

      Вот как и думал. Вполне адекватное приобретение. И Щит молодец. Комля, динама, тебя с такой игрой, ждёт.

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