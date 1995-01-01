Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Линенсе», новичок Голенков забил победный мяч

«Ростов» одержал волевую победу над испанским «Линенсе» (2:1) в товарищеском матче.

Победный гол на 69-й минуте забил новичок ростовчан Егор Голенков. Его купили у чешской «Сигмы» за 115 тысяч евро.

Товарищеский матч

Ростов (Россия) – Линенсе (Испания) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гарсия, 51; 1:1 – Щетинин, 58; 1:2 – Голенков, 69.

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