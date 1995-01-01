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    «Ростов» объявил о переходе Голенкова

    Нападающий «Сигмы» Егор Голенков вернулся в РПЛ.

    22-летний россиянин перешел в «Ростов». Он подписал контракт на пять лет.

    Сумма трансфера составила 115 тысяч евро.

    • Ранее Голенков заявил, что жалеет о переходе в «Сигму».
    • Из-за травмы он не провел ни одного матча за чешскую команду.

    «Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)

    Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»

    Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)

    Источник: сайт «Ростова»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +867

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Ну и славно, трам-пам-пам! Забивай, Егорка!

      1
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      Рейтинг: +480

      Medved2468 2 часа назад

      Удачи, Егор! Пускай твоя фамилия ГОЛенков станет говорящей! Но, только не в матчах с Крыльями))

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