«Ростов» объявил о переходе Голенкова

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков вернулся в РПЛ.

22-летний россиянин перешел в «Ростов». Он подписал контракт на пять лет.

Сумма трансфера составила 115 тысяч евро.

Ранее Голенков заявил, что жалеет о переходе в «Сигму».

Из-за травмы он не провел ни одного матча за чешскую команду.

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