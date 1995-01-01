«Ростов» объявил о переходе Голенкова

Ну и славно, трам-пам-пам! Забивай, Егорка!
Нападающий «Сигмы» Егор Голенков вернулся в РПЛ.
22-летний россиянин перешел в «Ростов». Он подписал контракт на пять лет.
Сумма трансфера составила 115 тысяч евро.
- Ранее Голенков заявил, что жалеет о переходе в «Сигму».
- Из-за травмы он не провел ни одного матча за чешскую команду.
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)