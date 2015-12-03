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Расписание матчей
Испания. Кубок
Линенсе - Атлетик
Линенсе - Атлетик: обзор матча 03 декабря 2015
Линенсе
03.12.2015, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 6
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Линенсе - Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линенсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Аро Депортиво
2 : 1
23.12.2020
Линенсе
Товарищеские матчи
Линенсе
1 : 3
11.02.2016
Рубин
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетик
6 : 0
16.12.2015
Линенсе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линенсе
0 : 2
03.12.2015
Атлетик
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 1
27.02.2014
Линенсе
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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