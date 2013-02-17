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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Лудогорец
Локомотив - Лудогорец: обзор матча 17 февраля 2013
Локомотив
17.02.2013, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Лудогорец
29'
А. Самедов (П)
60'
Р. Павлюченко
66'
Майкон
55'
Марселиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Лудогорец
Замена
Д. Сычев
️️️️
А. Самедов
80'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
80'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Я. Тигорев
74'
73'
Желтая карточка
С. Дьяков
Желтая карточка
Д. Глушаков
73'
71'
Замена
С. Эрнандес
️️️️
Марселиньо
ГОЛ! 3:1!
Майкон
Пас отдал
А. Самедов
66'
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Торбинский
65'
ГОЛ! 2:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Глушаков
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
Марселиньо
46'
Замена
И. Стоянов
️️️️
Д. Бакалов
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Тарасов
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Самедов
29'
19'
Желтая карточка
К. Моци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
77
Витинья
ЦЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Любомир Гулдан
ОП
22
Мирослав Иванов
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
1
Урош Голубович
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
26
Диян Димитров
ЦЗ
3
Тенур Марем
ЦЗ
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
8
Станислав Генчев
ЦП
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
23
Эмиль Гаргоров
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
4-2-2-2
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
50
Лысцов
49
Шишкин
28
Тигорев
23
Тарасов
6
Торбинский
19
Самедов
11
Майкон
14
Н'Дойе
4-1-4-1
27
Стоянов
5
Барте
27
Моци
80
Кайсара
77
Витинья
33
Гулдан
84
Марселиньо
7
Бакалов
18
Дьяков
22
Иванов
14
Безьяк
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
28
Тигорев
21
Оздоев
21
Оздоев
28
Тигорев
23
Тарасов
88
Глушаков
88
Глушаков
23
Тарасов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
6
Торбинский
11
Обинна
11
Обинна
6
Торбинский
19
Самедов
0
Сычев
0
Сычев
19
Самедов
84
Марселиньо
10
Эрнандес
10
Эрнандес
84
Марселиньо
7
Бакалов
73
Стоянов
73
Стоянов
7
Бакалов
Остались в запасе
Локомотив
Лудогорец
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
26
Диян Димитров
ЦЗ
3
Тенур Марем
ЦЗ
8
Станислав Генчев
ЦП
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
1
Урош Голубович
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
23
Эмиль Гаргоров
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
26
Диян Димитров
ЦЗ
3
Тенур Марем
ЦЗ
8
Станислав Генчев
ЦП
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
1
Урош Голубович
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
23
Эмиль Гаргоров
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Локомотив - Лудогорец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
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