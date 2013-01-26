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Расписание матчей
Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс
Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс: обзор матча 26 января 2013
Куинз Парк Рейнджерс
26.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 4
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
17.10.2026
Лутон Таун
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Куинз Парк Рейнджерс
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