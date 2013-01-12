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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Алжир
ЮАР - Алжир: обзор матча 12 января 2013
ЮАР
12.01.2013, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЮАР - Алжир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
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Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
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