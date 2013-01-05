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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Милтон Кинс Донс
Шеффилд Уэнсдэй - Милтон Кинс Донс: обзор матча 05 января 2013
Шеффилд Уэнсдэй
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
17.10.2026
Уимблдон
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
17.10.2026
Лутон Таун
Информация о матче
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Шеффилд Уэнсдэй
Милтон Кинс Донс
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2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
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