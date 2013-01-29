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Расписание матчей
Кубок Африки
Эфиопия - Нигерия
Эфиопия - Нигерия: обзор матча 29 января 2013
Эфиопия
29.01.2013, вторник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Нигерия
80'
В. Мозес (П)
90'
В. Мозес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эфиопия - Нигерия
90'
+1
Замена
Д. Йобо
️️️️
Д. Оби Микел
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Мозес
Вторая желтая
С. Банча
85'
Желтая карточка
С. Банча
82'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Мозес
Желтая карточка
А. Гирма
78'
75'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Э. Эменике
Замена
Б. Ассефа
️️️️
Ю. Салех
68'
65'
Замена
А. Муса
️️️️
И. Уче
63'
Желтая карточка
Ф. Огуде
62'
Желтая карточка
С. Мба
Замена
Ф. Ибрахим
️️️️
Д. Эстифанос
46'
Замена
М. Тешоме
️️️️
О. Укури
46'
Желтая карточка
Д. Дебебе
42'
Желтая карточка
Б. Элиас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эфиопия
1
Сисэй Банча
ВР
12
Биаджележн Элиас
ЦЗ
6
Алула Гирма
ЦЗ
2
Дегу Дебебе
ЦЗ
4
Абебав Бутако
ЦЗ
15
Давит Эстифанос
ЦП
21
Аддис Хинтса
ЦП
16
Юссуф Салех
ЦП
11
Оумед Укури
ЦФ
9
Гетанех Кебеде
ЦФ
7
Саладин Саид
ЦФ
Главный тренер
Севнет Бишоу
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
13
Фегор Огуде
ЦП
19
Сандей Мба
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
15
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Эфиопия
23
Зерихун Дересе
ВР
17
Сейоюм Тесфайе
ЦЗ
5
Айналем Хаилу
ЦЗ
14
Мениахел Тешоме
ЦП
18
Шимелис Бекеле
ЦП
20
Бехаилу Ассефа
ЦП
13
Фуад Ибрахим
ЦП
3
Яред Зинабу
ЦП
10
Берхану Богале
ЦП
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Нванкво Обиора
ОП
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Браун Идейе
ЦФ
4-3-3
1
Банча
12
Элиас
2
Дебебе
4
Бутако
6
Гирма
15
Эстифанос
21
Хинтса
16
Салех
7
Саид
9
Кебеде
11
Укури
4-4-2
1
Эньяма
5
Эмброуз
22
Омеруо
14
Обоабона
3
Эчиеджиле
11
Мозес
19
Мба
10
Оби Микел
13
Огуде
15
Уче
9
Эменике
11
Укури
14
Тешоме
14
Тешоме
11
Укури
16
Салех
20
Ассефа
20
Ассефа
16
Салех
15
Эстифанос
13
Ибрахим
13
Ибрахим
15
Эстифанос
10
Оби Микел
2
Йобо
2
Йобо
10
Оби Микел
15
Уче
7
Муса
7
Муса
15
Уче
9
Эменике
8
Идейе
8
Идейе
9
Эменике
Остались в запасе
Эфиопия
Нигерия
18
Шимелис Бекеле
ЦП
17
Сейоюм Тесфайе
ЦЗ
3
Яред Зинабу
ЦП
5
Айналем Хаилу
ЦЗ
10
Берхану Богале
ЦП
23
Зерихун Дересе
ВР
Главный тренер
Севнет Бишоу
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
4
Нванкво Обиора
ОП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
20
Носа Игьебор
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
18
Шимелис Бекеле
ЦП
17
Сейоюм Тесфайе
ЦЗ
3
Яред Зинабу
ЦП
5
Айналем Хаилу
ЦЗ
10
Берхану Богале
ЦП
23
Зерихун Дересе
ВР
Остались в запасе
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
4
Нванкво Обиора
ОП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
20
Носа Игьебор
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Севнет Бишоу
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Эфиопия - Нигерия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Бухаиб Эль-Арах
Стадион:
Роял Бафокенг
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