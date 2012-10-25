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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Тоттенхэм
Марибор - Тоттенхэм: обзор матча 25 октября 2012
Марибор
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
42'
Р. Берич
59'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Тоттенхэм
Замена
Н. Комажец
️️️️
М. Таварес
90'
84'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
75'
Замена
К. Демпси
️️️️
Г. Сигурдссон
73'
Желтая карточка
К. Ноутон
Замена
Ж. Филипович
️️️️
Д. Мезга
73'
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Д. Мезга
48'
46'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
Д. Мезга
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
28
Митя Вилер
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
29
Тимотей Додлек
ЦП
27
Ален Плож
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
58
Дин Парретт
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
4-1-2-3
33
Ханданович
7
Меяч
26
Райчевич
32
Аргус
22
Милец
70
Мертель
14
Цвиянович
78
Мезга
9
Таварес
9
Берич
9
Ибраими
4-3-2-1
1
Льорис
2
Уокер
29
Колкер
14
Вертонген
26
Ноутон
12
Леннон
30
Сандро
23
Хаддлстоун
25
Таунсенд
10
Сигурдссон
9
Дефо
78
Мезга
5
Филипович
5
Филипович
78
Мезга
9
Таварес
9
Комажец
9
Комажец
9
Таварес
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
10
Сигурдссон
2
Демпси
2
Демпси
10
Сигурдссон
25
Таунсенд
44
Фальке
44
Фальке
25
Таунсенд
Остались в запасе
Марибор
Тоттенхэм
29
Тимотей Додлек
ЦП
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
28
Митя Вилер
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
58
Дин Парретт
ЦП
23
Карло Кудичини
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
29
Тимотей Додлек
ЦП
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
28
Митя Вилер
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Остались в запасе
58
Дин Парретт
ЦП
23
Карло Кудичини
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Марибор - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Людски врт
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