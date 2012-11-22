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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Партизан
Нефтчи - Партизан: обзор матча 22 ноября 2012
Нефтчи
22.11.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Партизан
10'
Флавиньо
67'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтчи - Партизан
83'
Замена
С. Маркович
️️️️
М. Йойич
78'
Желтая карточка
М. Щепович
Желтая карточка
С. Стаменкович
78'
77'
Красная карточка
А. Митрович
76'
Желтая карточка
В. Волков
74'
Желтая карточка
М. Остойич
Желтая карточка
Флавиньо
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
С. Илич
66'
Замена
М. Щепович
️️️️
С. Щепович
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Д. Имамвердиев
61'
Желтая карточка
Э. Мехдиев
48'
46'
Замена
А. Митрович
️️️️
Л. Маркович
44'
Желтая карточка
Н. Томич
ГОЛ! 1:0!
Флавиньо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
1
Саша Стаменкович
ВР
16
Бруно Бертуччи
ЛЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
5
Игор Митрески
ЦЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
25
Джавид Имамвердиев
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
9
Флавиньо
АП
10
Жулиус Вобай
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Партизан
30
Никола Петрович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
7
Неманья Томич
АП
12
Стефан Щепович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Миргусейн Сейидов
АП
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
14
Баходир Насимов
ЦФ
Партизан
33
Радиша Илич
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
10
Саша Маркович
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
44
Марко Щепович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-2-3-1
1
Стаменкович
16
Бертуччи
5
Митрески
3
Гулиев
5
Юнусзаде
25
Имамвердиев
6
Садыгов
28
Мехдиев
9
Флавиньо
10
Вобай
32
Каналес
3-1-3-1-2
30
Петрович
6
Иванов
24
Остойич
3
Волков
2
Милькович
99
Смилянич
18
Йойич
22
Илич
7
Томич
8
Маркович
12
Щепович
25
Имамвердиев
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
25
Имамвердиев
18
Йойич
10
Маркович
10
Маркович
18
Йойич
12
Щепович
44
Щепович
44
Щепович
12
Щепович
8
Маркович
9
Митрович
9
Митрович
8
Маркович
Остались в запасе
Нефтчи
Партизан
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
19
Миргусейн Сейидов
АП
14
Баходир Насимов
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
44
Никола Нинкович
АП
33
Радиша Илич
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Остались в запасе
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
19
Миргусейн Сейидов
АП
14
Баходир Насимов
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
33
Радиша Илич
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Главный тренер
Владимир Вермезович
Статистика матча Нефтчи - Партизан
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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