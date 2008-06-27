Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Динамо Брл
Салют - Динамо Брл: обзор матча 27 июня 2008
Салют
27.06.2008, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Брл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Салют - Динамо Брл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Салют
Динамо Брл
«Акрон-2» – «Динамо Барнаул»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Шумбрат» – «Салют»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо Барнаул» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Шумбрат» – «Салют»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
«Акрон-2» – «Динамо Барнаул»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо Барнаул» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+