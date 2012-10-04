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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Интер
Нефтчи - Интер: обзор матча 04 октября 2012
Нефтчи
04.10.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 3
Завершен
Интер
53'
Н. Каналес
10'
Ф. Коутиньо
30'
Ж. Оби
42'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтчи - Интер
88'
Желтая карточка
Жонатан
84'
Желтая карточка
А. Перейра
82'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Ф. Гуарин
74'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
Ф. Коутиньо
73'
Желтая карточка
А. Раноккия
64'
Замена
А. Раноккия
️️️️
Ж. Оби
ГОЛ! 1:3!
Н. Каналес
Пас отдал
Ж. Вобай
53'
Замена
М. Сейидов
️️️️
К. Нурахмадов
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
М. Ливайя
30'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Оби
Пас отдал
Ф. Гуарин
25'
Желтая карточка
Ж. Оби
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Ф. Гуарин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
1
Саша Стаменкович
ВР
16
Бруно Бертуччи
ЛЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
5
Игор Митрески
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
15
Эрик Рамос
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
9
Флавиньо
АП
10
Жулиус Вобай
ПВ
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Миргусейн Сейидов
АП
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
4-2-2-2
1
Стаменкович
16
Бертуччи
5
Юнусзаде
5
Митрески
4
Шукуров
15
Рамос
6
Садыгов
9
Флавиньо
10
Вобай
32
Каналес
21
Нурахмадов
3-5-1-1
1
Ханданович
26
Сильвестре
15
Жуан
2
Перейра
2
Жонатан
16
Мудингай
13
Гуарин
10
Оби
91
Камбьяссо
11
Коутиньо
10
Ливайя
21
Нурахмадов
19
Сейидов
19
Сейидов
21
Нурахмадов
11
Коутиньо
7
Гарритано
7
Гарритано
11
Коутиньо
10
Оби
13
Раноккия
13
Раноккия
10
Оби
13
Гуарин
5
Гаргано
5
Гаргано
13
Гуарин
Остались в запасе
Нефтчи
Интер
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
8
Эльшан Абдуллаев
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Нефтчи - Интер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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