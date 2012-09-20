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Партизан - Нефтчи
Партизан - Нефтчи: обзор матча 20 сентября 2012
Партизан
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Нефтчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Нефтчи
Желтая карточка
А. Митрович
90'
+7
Желтая карточка
А. Милькович
90'
+2
87'
Замена
Э. Мехдиев
️️️️
Ж. Вобай
78'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Флавиньо
75'
Желтая карточка
С. Стаменкович
73'
Желтая карточка
Б. Бертуччи
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Митрович
73'
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Маркович
63'
58'
Замена
М. Сейидов
️️️️
Д. Имамвердиев
41'
Желтая карточка
Э. Рамос
Желтая карточка
С. Маркович
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
44
Медо
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
7
Неманья Томич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Нефтчи
1
Саша Стаменкович
ВР
16
Бруно Бертуччи
ЛЗ
5
Игор Митрески
ЦЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
25
Джавид Имамвердиев
ЦП
15
Эрик Рамос
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
9
Флавиньо
АП
10
Жулиус Вобай
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Партизан
30
Никола Петрович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
7
Родригиньо
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Миргусейн Сейидов
АП
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
3-1-3-1-2
88
Стойкович
21
Лазевски
24
Остойич
6
Иванов
2
Милькович
44
Медо
22
Илич
10
Маркович
7
Томич
8
Маркович
9
Митрович
4-3-2-1
1
Стаменкович
4
Шукуров
5
Митрески
3
Гулиев
16
Бертуччи
25
Имамвердиев
15
Рамос
6
Садыгов
10
Вобай
9
Флавиньо
32
Каналес
10
Маркович
18
Йойич
18
Йойич
10
Маркович
9
Митрович
12
Щепович
12
Щепович
9
Митрович
9
Флавиньо
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
9
Флавиньо
25
Имамвердиев
19
Сейидов
19
Сейидов
25
Имамвердиев
10
Вобай
28
Мехдиев
28
Мехдиев
10
Вобай
Остались в запасе
Партизан
Нефтчи
44
Никола Нинкович
АП
30
Никола Петрович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вермезович
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
7
Родригиньо
ЦП
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
30
Никола Петрович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
Остались в запасе
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
7
Родригиньо
ЦП
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Статистика матча Партизан - Нефтчи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
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- : -
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01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
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- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Партизан
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