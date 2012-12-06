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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - ПСВ
Наполи - ПСВ: обзор матча 06 декабря 2012
Наполи
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
18'
Э. Кавани
30'
Т. Матавж
41'
Т. Матавж
60'
Т. Матавж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - ПСВ
87'
Замена
Д. Бренет
️️️️
П. ван Ойен
75'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
72'
Желтая карточка
М. Депай
Желтая карточка
У. Кампаньяро
72'
Замена
Д. Место
️️️️
К. Маджо
69'
60'
ГОЛ! 1:3!
Т. Матавж
Пас отдал
М. Депай
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Инлер
57'
41'
ГОЛ! 1:2!
Т. Матавж
30'
ГОЛ! 1:1!
Т. Матавж
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Донадель
18'
12'
Желтая карточка
П. ван Ойен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
6
Марсело
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джузеппе Форнито
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-5-2
21
Розати
25
Увини
14
Кампаньяро
6
Фернандес
3
Доссена
88
Инлер
7
Эль-Каддури
33
Донадель
11
Маджо
11
Варгас
10
Кавани
4-4-2
24
Ватерман
11
Манолев
25
Занка
3
Баума
6
Марсело
17
Ленс
20
ван Ойен
24
Энгелаар
23
Вейналдум
10
Депай
9
Матавж
11
Маджо
27
Место
27
Место
11
Маджо
88
Инлер
21
Пандев
21
Пандев
88
Инлер
20
ван Ойен
30
Бренет
30
Бренет
20
ван Ойен
Остались в запасе
Наполи
ПСВ
21
Джузеппе Форнито
ЦП
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
21
Джузеппе Форнито
ЦП
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Наполи - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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