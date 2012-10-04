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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Удинезе
Ливерпуль - Удинезе: обзор матча 04 октября 2012
Ливерпуль
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
2 : 3
Завершен
Удинезе
23'
Д. Шелви
75'
Л. Суарес
46'
А. Ди Натале
70'
С. Коатес (АГ)
72'
Д. Паскуале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Удинезе
90'
+1
Желтая карточка
Д. Фараони
85'
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Борини
80'
ГОЛ! 2:3!
Л. Суарес
75'
72'
ГОЛ! 1:3!
Д. Паскуале
Пас отдал
А. Ди Натале
70'
Замена
Виллианс
️️️️
Д. Пинци
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Коатес
68'
Желтая карточка
Д. Пинци
67'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
Л. Суарес
️️️️
Д. Хендерсон
65'
Замена
С. Джеррард
️️️️
У. Ассаиди
65'
46'
Замена
А. Лаццари
️️️️
П. Армеро
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Лаццари
ГОЛ! 1:0!
Д. Шелви
Пас отдал
С. Даунинг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
88
Виллианс
ОП
10
Андреа Лаццари
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
23
Каррагер
4
Коатес
14
Робинсон
8
Джонсон
26
Шелви
7
Аллен
19
Даунинг
14
Хендерсон
24
Ассаиди
16
Борини
3-2-3-1-1
23
Бркич
6
Домицци
5
Данило
4
Бенатиа
19
Фараони
26
Паскуале
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
37
Перейра
10
Ди Натале
24
Ассаиди
8
Джеррард
8
Джеррард
24
Ассаиди
16
Борини
19
Стерлинг
19
Стерлинг
16
Борини
14
Хендерсон
9
Суарес
9
Суарес
14
Хендерсон
3
Пинци
88
Виллианс
88
Виллианс
3
Пинци
7
Армеро
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Армеро
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
Остались в запасе
Ливерпуль
Удинезе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ливерпуль - Удинезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Энфилд Роуд
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