Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Нордшелланд
Шахтер - Нордшелланд: обзор матча 19 сентября 2012
Шахтер
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Нордшелланд
44'
Г. Мхитарян
76'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Нордшелланд
82'
Желтая карточка
П. Мтилига
81'
Замена
А. Лаудруп
️️️️
Д. Джон
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
81'
78'
Желтая карточка
Д. Джон
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
76'
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
75'
72'
Замена
М. Нордстранд
️️️️
К. Лорентцен
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Илсиньо
70'
Желтая карточка
Д. Срна
67'
62'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
С. Кристенсен
59'
Желтая карточка
К. Лорентцен
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Адриано
44'
42'
Желтая карточка
С. Кристенсен
36'
Желтая карточка
Й. Хансен
Желтая карточка
Л. Адриано
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ПЗ
12
Джошуа Джон
ЛВ
7
Николай Стокхольм
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
17
Сорен Кристенсен
АП
20
Каспер Лорентцен
ПВ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Нордшелланд
16
Томас Вилладсен
ВР
6
Лассе Петри
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
19
Марк Гюнделах
ПВ
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
77
Илсиньо
4
Адриано
4-2-3-1
1
Хансен
4
Паркхерст
21
Рунье
5
Окоре
8
Мтилига
7
Стокхольм
8
Аду
20
Лорентцен
17
Кристенсен
12
Джон
26
Бекманн
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Илсиньо
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
17
Кристенсен
10
Кристиансен
10
Кристиансен
17
Кристенсен
12
Джон
22
Лаудруп
22
Лаудруп
12
Джон
20
Лорентцен
11
Нордстранд
11
Нордстранд
20
Лорентцен
Остались в запасе
Шахтер
Нордшелланд
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
16
Томас Вилладсен
ВР
6
Лассе Петри
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Вилладсен
ВР
6
Лассе Петри
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Шахтер - Нордшелланд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Новости команд
Все
Шахтер
Нордшелланд
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+