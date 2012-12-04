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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Аякс
Реал - Аякс: обзор матча 04 декабря 2012
Реал
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
4 : 1
Завершен
Аякс
13'
К. Роналду
28'
Х. Кальехон
49'
Кака
88'
Х. Кальехон
60'
Д. Бурригтер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Аякс
ГОЛ! 4:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
А. Мората
88'
Желтая карточка
К. Роналду
82'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
80'
Желтая карточка
Р. Карвалью
77'
77'
Замена
Т. Сана
️️️️
В. Фишер
77'
Замена
Э. Эно
️️️️
Д. Хусен
Замена
Х. Родригес
️️️️
Кака
72'
60'
ГОЛ! 3:1!
Д. Бурригтер
ГОЛ! 3:0!
Кака
Пас отдал
К. Роналду
49'
40'
Замена
Л. Шоне
️️️️
К. Поульсен
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Модрич
28'
Замена
Пепе
️️️️
Ф. Коэнтрау
23'
Травма
Ф. Коэнтрау
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
(К)
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ОП
6
Сим Де Йонг
(К)
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Хосе Родригес
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
22
Тобиас Сана
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-2-2-2
1
Адан
6
Карвалью
19
Варан
17
Коэнтрау
6
Начо
10
Модрич
28
Хедира
10
Кака
7
Кальехон
9
Бензема
7
Роналду
4-1-1-1-3
1
Вермеер
16
ван Рейн
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
17
Блинд
29
Поульсен
6
Де Йонг
24
Эриксен
9
Хусен
7
Фишер
11
Бурригтер
17
Коэнтрау
3
Пепе
3
Пепе
17
Коэнтрау
10
Кака
6
Родригес
6
Родригес
10
Кака
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
29
Поульсен
20
Шоне
20
Шоне
29
Поульсен
9
Хусен
21
Эно
21
Эно
9
Хусен
7
Фишер
22
Сана
22
Сана
7
Фишер
Остались в запасе
Реал
Аякс
88
Хесус Фернандес
ВР
10
Месут Озил
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
10
Месут Озил
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Реал - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Помощники судьи:
Роман Слишко (Словакия)
Мартин Вильчек (Чехия)
Дополнительные помощники:
Радек Пржигода
Михал Патак (оба - Чехия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Теннис" 23:30 (прямая)
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