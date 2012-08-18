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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кьево - Асколи
Кьево - Асколи: обзор матча 18 августа 2012
Кьево
18.08.2012, суббота, 21:00
Италия. Кубок, 3 раунд
4 : 0
Завершен
Асколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кьево - Асколи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
- : -
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
1 : 6
24.10.2026
Асколи
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
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Асколи
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
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Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
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2021.08.22 16:45
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2025.01.26 10:42
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36
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2024.09.27 17:51
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