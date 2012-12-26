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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
Болтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 декабря 2012
Болтон
26.12.2012, среда, 19:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
17.10.2026
Уимблдон
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