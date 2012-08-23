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Нефтчи - АПОЭЛ
Нефтчи - АПОЭЛ: обзор матча 23 августа 2012
Нефтчи
23.08.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
АПОЭЛ
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Статистика матча Нефтчи - АПОЭЛ
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Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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