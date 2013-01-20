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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Пасуш де Феррейра
Порту - Пасуш де Феррейра: обзор матча 20 января 2013
Порту
20.01.2013, воскресенье, 00:15
Португалия. Высшая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Порту - Пасуш де Феррейра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
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