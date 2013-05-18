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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 18 мая 2013
Фрайбург
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
54'
Д. Шмид
20'
Ю. Дракслер
57'
Ю. Шустер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
90'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
К. Хунтелаар
80'
Замена
М. Хегер
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
77'
Желтая карточка
С. Макиади
73'
Желтая карточка
М. Гинтер
72'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
М. Муйджа
71'
70'
Замена
К. Фукс
️️️️
Д. Фарфан
67'
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
И. Сантини
️️️️
С. Керк
64'
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
54'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бауманн
21
Хен
25
Сорг
28
Гинтер
7
Шмид
23
Муйджа
16
Макиади
37
Керк
23
Шустер
10
Розенталь
10
Крузе
4-1-1-1-3
26
Хильдебранд
2
Учида
5
Хеведес
32
Матип
5
Колашинац
33
Нойштедтер
13
Джонс
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
11
Раффаэл
23
Муйджа
6
Хеденстад
6
Хеденстад
23
Муйджа
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
37
Керк
18
Сантини
18
Сантини
37
Керк
8
Фарфан
28
Фукс
28
Фукс
8
Фарфан
7
Дракслер
6
Хегер
6
Хегер
7
Дракслер
21
Хунтелаар
10
Барнетта
10
Барнетта
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Ральф Ферманн
ВР
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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