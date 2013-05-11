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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 11 мая 2013
Хоффенхайм
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 4
Завершен
Гамбург
61'
К. Фолланд
18'
Х. Сон
35'
Д. Аого
60'
П. Ирачек
88'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
90'
Замена
М. Байстер
️️️️
П. Ирачек
88'
ГОЛ! 1:4!
А. Руднев
Пас отдал
М. Бадель
85'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Замена
А. Людвиг
️️️️
Н. Зюле
81'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
С. Руди
81'
77'
Замена
А. Руднев
️️️️
Х. Сон
65'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Д. Аого
ГОЛ! 1:3!
К. Фолланд
Пас отдал
Ф. Джонсон
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
П. Ирачек
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Вайс
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Аого
Пас отдал
Х. Сон
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Дикмайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
0
Патрик Шорр
ЦЗ
23
Робин Сцарка
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Андреас Людвиг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
4-3-3
1
Кастелс
2
Тескер
25
Зюле
19
Абрахам
32
Бек
13
Руди
23
Салихович
0
Вайс
22
Шипплок
9
Фирмино
31
Фолланд
4-4-2
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
41
Райкович
3
Аого
47
Бадель
8
Ринкон
8
Ирачек
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
0
Вайс
19
Джонсон
19
Джонсон
0
Вайс
25
Зюле
11
Людвиг
11
Людвиг
25
Зюле
13
Руди
9
Де Камарго
9
Де Камарго
13
Руди
3
Аого
5
Скьельбред
5
Скьельбред
3
Аого
7
Сон
9
Руднев
9
Руднев
7
Сон
8
Ирачек
9
Байстер
9
Байстер
8
Ирачек
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
0
Патрик Шорр
ЦЗ
23
Робин Сцарка
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
0
Патрик Шорр
ЦЗ
23
Робин Сцарка
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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