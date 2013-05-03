Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 03 мая 2013
Боруссия М
03.05.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
82'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
85'
Замена
К. Фукс
️️️️
Раффаэл
Замена
А. Юнес
️️️️
Т. Маркс
84'
83'
Замена
М. Майер
️️️️
М. Бастос
82'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Раффаэл
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Ханке
74'
73'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Млапа
69'
68'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
46'
Замена
М. Хегер
️️️️
А. Учида
42'
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
А. Домингес
29'
Желтая карточка
Ф. Дамс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
3
Дамс
39
Штранцль
18
Домингес
24
Янчке
34
Джака
18
Аранго
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
26
Млапа
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
5
Хеведес
32
Матип
5
Колашинац
33
Нойштедтер
13
Джонс
7
Бастос
7
Дракслер
11
Раффаэл
21
Хунтелаар
14
Маркс
8
Юнес
8
Юнес
14
Маркс
9
Ханке
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Ханке
26
Млапа
10
Хргота
10
Хргота
26
Млапа
11
Раффаэл
28
Фукс
28
Фукс
11
Раффаэл
2
Учида
6
Хегер
6
Хегер
2
Учида
7
Бастос
7
Майер
7
Майер
7
Бастос
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+