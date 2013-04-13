Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Нюрнберг
Бавария - Нюрнберг: обзор матча 13 апреля 2013
Бавария
13.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Нюрнберг
5'
Д. Боатенг
17'
М. Гомес
24'
Рафинья
56'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Нюрнберг
82'
Замена
М. Илдиз
️️️️
М. Франтц
70'
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Шакири
70'
ГОЛ! 4:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Ф. Рибери
56'
55'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Т. Клозе
Желтая карточка
Рафинья
47'
47'
Пенальти не реализован!
Т. Симонс
46'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Т. Пекхарт
44'
Желтая карточка
П. Нильссон
ГОЛ! 3:0!
Рафинья
Пас отдал
К. Писарро
24'
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Боатенг
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боатенг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
33
Му Канадзаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Штарке
26
Контенто
13
Рафинья
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
44
Тимощук
23
Джан
7
Рибери
10
Шакири
14
Писарро
27
Гомес
3-5-1-1
1
Шефер
5
Клозе
4
Нильссон
22
Пинола
35
Эссвайн
3
Симонс
8
Франтц
5
Балич
8
Фойлнер
10
Кийотаке
17
Пекхарт
10
Шакири
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Шакири
8
Франтц
20
Илдиз
20
Илдиз
8
Франтц
5
Клозе
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
5
Клозе
17
Пекхарт
22
Чендлер
22
Чендлер
17
Пекхарт
Остались в запасе
Бавария
Нюрнберг
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
33
Му Канадзаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
33
Патрик Раковски
ВР
33
Му Канадзаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Бавария - Нюрнберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
Нюрнберг
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+