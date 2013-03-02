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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ганновер-96
Боруссия Д - Ганновер-96: обзор матча 02 марта 2013
Боруссия Д
02.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
8'
Р. Левандовски
21'
Р. Левандовски
72'
Ю. Шибер
40'
М. Абделлауе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ганновер-96
85'
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
Н. Шахин
️️️️
И. Гюндоган
81'
78'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Абделлауе
Замена
С. Бендер
️️️️
Я. Блащиковски
76'
74'
Замена
К. Хагги
️️️️
Й. Джуру
ГОЛ! 3:1!
Ю. Шибер
Пас отдал
Я. Блащиковски
72'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Ройс
64'
58'
Желтая карточка
М. Шмидебах
46'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
К. Рауш
40'
ГОЛ! 2:1!
М. Абделлауе
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросскройц
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛВ
18
Сержиу Пинту
ОП
4
Андре Хоффманн
ОП
11
Дидье Я Конан
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Марио Гетце
АП
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
28
Сантана
3
Суботич
6
Гросскройц
5
Кель
20
Гюндоган
18
Ройс
16
Блащиковски
20
Шибер
9
Левандовски
4-2-2-2
20
Цилер
23
Шахед
5
Джуру
19
Шульц
15
Поконьоли
18
Пинту
4
Хоффманн
11
Конан
34
Рауш
25
Абделлауе
9
Собич
16
Блащиковски
5
Бендер
5
Бендер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
8
Шахин
8
Шахин
20
Гюндоган
18
Ройс
27
Гетце
27
Гетце
18
Ройс
5
Джуру
5
Хагги
5
Хагги
5
Джуру
34
Рауш
24
Шмидебах
24
Шмидебах
34
Рауш
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
Остались в запасе
Боруссия Д
Ганновер-96
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия Д - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:25 (прямая)
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