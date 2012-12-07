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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 07 декабря 2012
Гамбург
07.12.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
28'
А. Руднев
74'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
Замена
М. Берг
️️️️
А. Руднев
89'
86'
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Д. Сала
️️️️
П. Скьельбред
85'
Желтая карточка
П. Скьельбред
84'
Замена
Д. Брума
️️️️
Ж. Гин Лам
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Руднев
74'
71'
Замена
С. Шипплок
️️️️
К. Фолланд
67'
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
Д. Уильямс
46'
Желтая карточка
К. Фолланд
ГОЛ! 1:0!
А. Руднев
Пас отдал
Д. Дикмайер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-4-1-1
15
Адлер
2
Дикмайер
3
Аого
16
Вестерманн
28
Мансьенн
30
Арслан
5
Скьельбред
47
Бадель
26
Лам
7
Сон
9
Руднев
3-4-3
1
Кастелс
32
Бек
5
Комппер
15
Дельпьер
19
Уильямс
13
Руди
19
Джонсон
23
Салихович
9
Дердийок
9
Фирмино
31
Фолланд
5
Скьельбред
7
Сала
7
Сала
5
Скьельбред
26
Лам
25
Брума
25
Брума
26
Лам
9
Руднев
33
Берг
33
Берг
9
Руднев
9
Фирмино
32
Грифо
32
Грифо
9
Фирмино
19
Уильямс
10
Шрёк
10
Шрёк
19
Уильямс
31
Фолланд
22
Шипплок
22
Шипплок
31
Фолланд
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
5
Пелле Йенсен
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
2
Патрик Окс
ПП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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