Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Нюрнберг
Шальке-04 - Нюрнберг: обзор матча 27 октября 2012
Шальке-04
27.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Нюрнберг
77'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Нюрнберг
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Фарфан
81'
80'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
К. Фукс
77'
69'
Замена
А. Коэн
️️️️
Х. Балич
Замена
Т. Барнетта
️️️️
И. Афеллай
69'
61'
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Холтби
58'
52'
Желтая карточка
Х. Пинола
32'
Желтая карточка
Т. Пекхарт
23'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
М. Франтц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Нюрнберг
36
Макс Наве
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
17
Афеллай
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-4-1-1
33
Раковски
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
22
Пинола
10
Гебхарт
5
Балич
3
Симонс
8
Франтц
10
Кийотаке
17
Пекхарт
90
Холтби
7
Дракслер
7
Дракслер
90
Холтби
8
Фарфан
6
Хегер
6
Хегер
8
Фарфан
17
Афеллай
10
Барнетта
10
Барнетта
17
Афеллай
10
Гебхарт
35
Эссвайн
35
Эссвайн
10
Гебхарт
5
Балич
36
Коэн
36
Коэн
5
Балич
8
Франтц
8
Фойлнер
8
Фойлнер
8
Франтц
Остались в запасе
Шальке-04
Нюрнберг
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
36
Макс Наве
ВР
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
36
Макс Наве
ВР
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Шальке-04 - Нюрнберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Нюрнберг
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+