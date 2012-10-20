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Расписание матчей
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Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 20 октября 2012
Боруссия Д
20.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
55'
Р. Левандовски
14'
И. Афеллай
48'
М. Хегер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
90'
+5
Желтая карточка
К. Фукс
90'
+4
Желтая карточка
Л. Уннершталь
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Ляйтнер
89'
86'
Замена
К. Мориц
️️️️
Л. Холтби
79'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Хегер
70'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
М. Ляйтнер
62'
Желтая карточка
Ю. Шибер
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
55'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
С. Кель
54'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
И. Перишич
52'
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Хегер
Пас отдал
Л. Холтби
45'
+1
Желтая карточка
М. Хегер
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Афеллай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ОП
5
Себастьян Кель
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
17
Ибрагим Афеллай
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
78
Ляйтнер
5
Кель
6
Гросскройц
14
Перишич
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-3-2
1
Уннершталь
2
Учида
5
Хеведес
32
Матип
28
Фукс
6
Хегер
17
Афеллай
90
Холтби
33
Нойштедтер
21
Хунтелаар
8
Фарфан
5
Кель
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
5
Кель
78
Ляйтнер
28
Сантана
28
Сантана
78
Ляйтнер
14
Перишич
20
Шибер
20
Шибер
14
Перишич
8
Фарфан
10
Барнетта
10
Барнетта
8
Фарфан
90
Холтби
18
Мориц
18
Мориц
90
Холтби
6
Хегер
13
Джонс
13
Джонс
6
Хегер
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Футбол" 17:25 (прямая)
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