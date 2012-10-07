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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 07 октября 2012
Ганновер-96
07.10.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
86'
М. Диуф
26'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Я Конан
86'
Желтая карточка
Л. Штиндль
81'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
С. Черундоло
81'
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
79'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
С. Пинту
77'
74'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Бендер
Замена
М. Диуф
️️️️
А. Собич
67'
Желтая карточка
С. Черундоло
54'
46'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
39'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Пищек
Желтая карточка
А. Собич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-1-3
20
Цилер
5
Эггиманн
5
Хагги
6
Черундоло
9
Хусти
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
11
Конан
9
Собич
13
Шлаудрафф
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
16
Блащиковски
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
6
Черундоло
2
Сакаи
2
Сакаи
6
Черундоло
18
Пинту
25
Абделлауе
25
Абделлауе
18
Пинту
9
Собич
92
Диуф
92
Диуф
9
Собич
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
5
Бендер
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Бендер
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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