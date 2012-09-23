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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 23 сентября 2012
Хоффенхайм
23.09.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
27'
Ф. Джонсон
82'
С. Салихович
90+2'
Д. Уильямс
26'
М. Дельпьер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
ГОЛ! 3:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
К. Фолланд
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Эггиманн
84'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
А. Никчи
ГОЛ! 2:1!
С. Салихович
Пас отдал
К. Фолланд
82'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Т. Усами
81'
74'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
М. Шмидебах
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Хоселу
71'
Желтая карточка
А. Бек
64'
Замена
С. Салихович
️️️️
Р. Фирмино
63'
56'
Желтая карточка
Фелипе
44'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
А. Собич
Желтая карточка
Д. Уильямс
35'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джонсон
27'
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Дельпьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
3-4-3
1
Кастелс
15
Дельпьер
5
Комппер
32
Бек
19
Уильямс
33
Усами
19
Джонсон
13
Руди
7
Вукчевич
9
Фирмино
13
Хоселу
3-4-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
20
Фелипе
5
Эггиманн
30
Никчи
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
9
Собич
13
Шлаудрафф
9
Фирмино
23
Салихович
23
Салихович
9
Фирмино
33
Усами
31
Фолланд
31
Фолланд
33
Усами
13
Хоселу
9
Дердийок
9
Дердийок
13
Хоселу
24
Шмидебах
2
Сакаи
2
Сакаи
24
Шмидебах
9
Собич
11
Конан
11
Конан
9
Собич
30
Никчи
25
Абделлауе
25
Абделлауе
30
Никчи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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