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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 10 февраля 2013
Барселона
10.02.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 23 тур
6 : 1
Завершен
Хетафе
5'
А. Санчес
12'
Л. Месси
59'
Д. Вилья
78'
К. Тельо
88'
А. Иньеста
90+1'
Ж. Пике
81'
А. Васкес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
ГОЛ! 6:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Т. Алькантара
90'
+1
ГОЛ! 5:1!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
88'
81'
ГОЛ! 4:1!
А. Васкес
ГОЛ! 4:0!
К. Тельо
Пас отдал
Л. Месси
78'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
К. Пуйоль
76'
Травма
К. Пуйоль
75'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
73'
72'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
69'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Баррада
63'
Замена
П. Леон
️️️️
Х. Гавилан
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Ж. Альба
59'
Желтая карточка
А. Сонг
58'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
46'
39'
Желтая карточка
Д. Кастро
36'
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Т. Алькантара
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
А. Иньеста
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПАЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
(К)
ЛП
8
Борха
ОП
25
Мехди Ласен
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
17
Диего Кастро
ПП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
Хетафе
33
Альберто
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
2-2-3-1-2
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
18
Альба
3
Адриано
8
Иньеста
8
Сонг
6
Алькантара
10
Месси
7
Вилья
4
Санчес
4-2-3-1
13
Кодина
23
Торрес
4
Алексис
22
Лопо
18
Эскудеро
8
Борха
25
Ласен
17
Кастро
10
Баррада
14
Гавилан
27
Колунга
5
Пуйоль
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Пуйоль
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
14
Гавилан
14
Леон
14
Леон
14
Гавилан
10
Баррада
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Баррада
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
33
Альберто
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
33
Альберто
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 14:55 (прямая)
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