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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 09 февраля 2013
Лацио
09.02.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
11'
С. Флоккари
87'
У. Кампаньяро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
Замена
Л. Саа
️️️️
А. Гонсалес
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
У. Кампаньяро
Пас отдал
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
Л. Цана
80'
80'
Замена
Э. Калайо
️️️️
К. Суньига
Замена
Л. Цана
️️️️
Эрнанес
72'
70'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
А. Диас
68'
Желтая карточка
Ш. Раду
58'
Желтая карточка
Эрнанес
57'
55'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
К. Ледесма
50'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Инсинье
45'
+2
Замена
Л. Инсинье
️️️️
В. Бехрами
45'
+1
Травма
В. Бехрами
25'
Желтая карточка
Д. Место
Замена
С. Лулич
️️️️
С. Маури
18'
Травма
С. Маури
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Флоккари
Пас отдал
А. Конко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ОП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
АП
27
Джандоменико Место
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-2-3-1
22
Маркетти
26
Раду
20
Бьява
3
Андре Диас
25
Конко
15
Гонсалес
24
Ледесма
6
Маури
10
Эрнанес
87
Кандрева
10
Флоккари
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
5
Гамберини
88
Инлер
85
Бехрами
27
Место
17
Гамшик
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
10
Эрнанес
27
Цана
27
Цана
10
Эрнанес
6
Маури
19
Лулич
19
Лулич
6
Маури
15
Гонсалес
28
Саа
28
Саа
15
Гонсалес
27
Место
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
27
Место
85
Бехрами
10
Инсинье
10
Инсинье
85
Бехрами
18
Суньига
16
Калайо
16
Калайо
18
Суньига
Остались в запасе
Лацио
Наполи
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лацио - Наполи
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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