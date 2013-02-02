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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 02 февраля 2013
Торино
02.02.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
Замена
Жонатас
️️️️
П. Баррето
88'
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Сантана
85'
81'
Замена
С. Поульсен
️️️️
М. Эстигаррибия
77'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
72'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Эдер
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Р. Меджиорини
64'
Желтая карточка
А. Гацци
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
9
Жонатас
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
32
Масиелло
15
Глик
4
Родригес
33
Д'Амброзио
11
Сантана
4
Бриги
14
Гацци
7
Черчи
10
Баррето
69
Меджиорини
3-5-2
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
21
Коста
5
Гастальделло
17
Паломбо
7
Крстичич
15
Поли
11
Мунари
18
Эстигаррибия
23
Эдер
9
Икарди
11
Сантана
23
Бирса
23
Бирса
11
Сантана
10
Баррето
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Баррето
69
Меджиорини
9
Бьянки
9
Бьянки
69
Меджиорини
18
Эстигаррибия
7
Поульсен
7
Поульсен
18
Эстигаррибия
23
Эдер
21
Сориано
21
Сориано
23
Эдер
Остались в запасе
Торино
Сампдория
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
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