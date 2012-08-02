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Лига Европы 2026/2027
Бней-Иегуда - ПАОК
Бней-Иегуда - ПАОК: обзор матча 02 августа 2012
Бней-Иегуда
02.08.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бней-Иегуда - ПАОК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
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