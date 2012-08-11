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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Слован
Яблонец - Слован: обзор матча 11 августа 2012
Яблонец
11.08.2012, суббота, 20:00
Чехия. Гамбринус лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Слован
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Статистика матча Яблонец - Слован
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Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
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05.11.2026
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0 : 5
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25.10.2026
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Яблонец
0 : 0
22.10.2026
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Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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1 : 0
07.11.2026
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31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
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