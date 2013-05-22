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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Рубин (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 22 мая 2013
Рубин (мол)
22.05.2013, среда, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
49'
Н. Чхапелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Краснодар (мол)
90'
+2
Замена
П. Марушко
️️️️
Н. Чхапелия
Желтая карточка
И. Темников
86'
86'
Замена
А. Майер
️️️️
Х. Ахриев
83'
Замена
В. Альшанский
️️️️
М. Конате
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Н. Злобин
81'
Желтая карточка
Б. Шавлохов
80'
77'
Желтая карточка
А. Лузин
73'
Замена
Е. Андриенко
️️️️
И. Жигулев
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
Н. Бабаджанов
69'
Замена
М. Бабичев
️️️️
Д. Бойко
69'
58'
Желтая карточка
И. Жигулев
Желтая карточка
Д. Бойко
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чхапелия
Замена
Е. Козлов
️️️️
А. Казанский
46'
Желтая карточка
Н. Бабаджанов
40'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
67
Олег Михайлов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
65
Борис Шавлохов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
72
Алексей Майер
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Волкотруб
44
Злобин
30
Хабибуллин
42
Бойко
3
Набиуллин
11
Темников
57
Лобанов
21
Казанский
8
Стёпин
95
Бабаджанов
70
Сикоев
3-2-4-1
78
Кавлинов
37
Лузин
46
Гамалян
67
Михайлов
5
Морозов
64
Ланин
21
Ахриев
57
Акимов
10
Жигулев
7
Чхапелия
11
Конате
44
Злобин
30
Рогачевский
30
Рогачевский
44
Злобин
42
Бойко
6
Бабичев
6
Бабичев
42
Бойко
95
Бабаджанов
65
Шавлохов
65
Шавлохов
95
Бабаджанов
21
Казанский
7
Козлов
7
Козлов
21
Казанский
21
Ахриев
72
Майер
72
Майер
21
Ахриев
11
Конате
30
Альшанский
30
Альшанский
11
Конате
10
Жигулев
41
Андриенко
41
Андриенко
10
Жигулев
7
Чхапелия
53
Марушко
53
Марушко
7
Чхапелия
Остались в запасе
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
26
Алексей Пащенко
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
26
Алексей Пащенко
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Рубин (мол) - Краснодар (мол)
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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