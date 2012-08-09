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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Кубань (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 09 августа 2012
Кубань (мол)
09.08.2012, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
С. Дрампов
89'
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
Р. Кокоскерия
74'
Замена
К. Халваши
️️️️
Е. Касьянов
71'
69'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
Е. Андриенко
Замена
С. Арзуманов
️️️️
С. Химов
65'
Желтая карточка
Ж. Соблиров
60'
Желтая карточка
А. Каглюк
52'
46'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
П. Марушко
46'
Замена
А. Михеев
️️️️
П. Голышев
46'
Замена
Н. Марков
️️️️
С. Кисляк
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Мартынович
32'
Желтая карточка
К. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
59
Максим Ермаков
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
42
Андрей Перевалов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-2-1-2
1
Намашко
70
Щучкин
75
Дрампов
94
Каглюк
8
Бугаев
79
Химов
17
Малыш
91
Касьянов
61
Геворкян
2-2-4-2
1
Городов
67
Михайлов
14
Мартынович
5
Морозов
15
Кисляк
41
Андриенко
21
Ахриев
45
Гарипов
59
Ермаков
72
Голышев
53
Марушко
91
Касьянов
5
Халваши
5
Халваши
91
Касьянов
79
Химов
73
Арзуманов
73
Арзуманов
79
Химов
50
Кокоскерия
80
Гомлешко
80
Гомлешко
50
Кокоскерия
41
Андриенко
2
Хмелевской
2
Хмелевской
41
Андриенко
15
Кисляк
13
Марков
13
Марков
15
Кисляк
72
Голышев
90
Михеев
90
Михеев
72
Голышев
14
Мартынович
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Мартынович
53
Марушко
27
Комличенко
27
Комличенко
53
Марушко
Остались в запасе
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
7
Левон Коноплев
ЦП
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
99
Игорь Бойков
ЦФ
66
Максим Швагирев
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
42
Андрей Перевалов
ЦП
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
7
Левон Коноплев
ЦП
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
99
Игорь Бойков
ЦФ
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
1
Савелий Толстопятов
ВР
42
Андрей Перевалов
ЦП
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Кубань (мол) - Краснодар (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
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